Aednik: kohvipaksu võib väetisena kasutada, aga...

Kohvipaksus sisalduv lämmastik aitab paljudel taimedel suureks ja ilusaks kasvada. Kõik taimed aga kohvipaksu peale ei erutu – vastupidi. Aednik Angela Slater õpetab, kuidas kohvipaksu oma aia toitmiseks kõige otstarbekam kasutada on.

Mirroriga vesteldes kinnitas ta, et kohvipaks võib teatud taimedele kasulik olla, kui seda õigesti kasutada. «Kohvipaksu võib kasutada ainult selliste taimede puhul, millele meeldib happeline muld ja ka siis ainult mõõdukates kogustes,» selgitas ta.

Kontrollige, millist mulda teie taim eelistab, enne kui seda kohvipaksuga väetama asute. Kohvis sisalduv kofeiin võib olla taimedele kahjulik, seega veenduge, et te kohvipaksuga ei liialdaks. «Võite segada kohvipaksu veega ja kasutada seda vedelväetisena, kuid veenduge, et see ei oleks liiga tugev lahus,» õpetab Angela.