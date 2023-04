Retseptiloojaid polegi vaja? Tehisintellekt mõtles välja road, mida isegi Michelini tärniga kokk kiidab

Tehisintellektil põhinevad restoranid on tulevik

Telegraphi katse näitab, et tehisintellekt võib tulevikus traditsioonilise retseptiloome kõrvale tõrjuda. Samal seisukohal on USA mõttekoja Global Future Institute direktor James Canton. «Tehisintellekt on juba võitnud fotoajakirjanduse auhinna. Tulevikus võiksime saada kolme või isegi nelja tärniga tehisintellektist kokad,» arvab Canton.