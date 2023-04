Tallinna botaanikaaia suvehooaja algus on pühendatud samblikele

Andres Saag on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor, erialalt lihhenoloog ehk samblikuteadlane. Ta on samblikke pildistanud alates selle sajandi algusest. Enamus fotosid on tehtud eesmärgiga illustreerida samblikke tutvustavaid käsiraamatuid. Palmimaja näitusel on väljas väike valik Andrese enam kui 1300 samblikufotost.