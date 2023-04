NÄDALA RETSEPTID ⟩ Esimene roheline murrab kööki

Volbriõhtuks võib välja otsida grilli, kuid mitte ainult. Kui liha ja köögivilju saab sütel küpsetada aasta ringi raskuspunktiga suvel, siis esimese aia- ja metsarohelise lauale noppimiseks on parim üürike aeg just praegu, kui taimelibled veel noored. Siis on nende maitse mahedam ja need ei vaja erilist töötlemist, pealegi taimed hiljem puituvad.