EKSPERT ⟩ Pärnu kinnisvaraturg liigub vastuvoolu

Rohkem kortereid ostetakse investeeringuna

Kinnisvara on inimeste eelistus ka investeeringuna, sest seda peetakse endiselt üheks turvalisemaks kohaks, kuhu oma raha paigutada – nii ostavad Tallinna või Tartu inimesed Pärnusse kortereid välja rentimiseks või hoopis pensionipõlve veetmiseks. Pärnu kinnisvaraturul soetatakse suvituskortereid ja aastaringseks elamiseks mõeldud kinnisvara enam-vähem võrdses osakaalus, kuid üldised müügimahud on nähtavalt suurenenud. Üllatav on aga, et varem soetati Pärnusse investeeringukortereid vähem – see näitab inimeste suuremat teadlikkust, sest kinnisvaras nähakse kindlat, käegakatsutavat kohta oma raha paigutamiseks. Alati ei pea investeering olema korter – palju soetatakse ka maatükke või hoopis maju. Loomulikult pole kadunud ka see tendents, et Pärnu kinnisvara on eriti ihaldusväärne just suvel, mil üüriturg on väga aktiivne. Küll aga on näha, et linnas jagub aina enam aastaringseid tegevusi ning Pärnu on elavamaks muutunud ka talvel. Muutunud on ka inimeste väärtushinnangud – näiteks eelistatakse rohkem vaikust ja keskusest kaugemal elamist, sest autoga liikumine on lihtne ja paljud kaubandusvõimalused on väga mugavaks muutunud ka tänu e-poodidele.