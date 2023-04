Rootsi kuninga istutatud puu murti järgmise päeva hommikuks jõhkralt maha

Kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgreni sõnul on see väga kurb juhtum. «Väga kurb, et midagi sellist juhtus. Niisugustel puude istutustseremooniatel on kodanike jaoks suur sümboolne väärtus – ennekõike tulevaste põlvkondade jaoks, kes näevad seda puud kasvamas,» ütles ta SVT-le.