Soolapeika endine alluv lajatab: tema juures töötamine oli nagu stseen «Näljamängudest»

Alati valget t-särki ja päikeseprille kandev mees on usinalt avanud restorane üle maailma. Äri õitseb, kuid kauni fassaadi taga peitub kole tõde. Insider sai jutule endiste Gökçe'i alluvatega, kel oma endisele ülemusele nii mõndagi ette heita. Nad väidavad, et puutusid töökohal kokku diskrimineerimisega, jootraha varguse ja palju muuga.

Teine endine töötaja ütles Insiderile, et teda lausa hoiatati enne kui ta ühte Nusr-Et'i restorani tööle läks. Ta lisas, et tööl valitses pingeline õhkkond, kuna Gökçe'i vallandas inimesi suvaliselt. «Sa pidid olema alati valmis selleks, et sind võidakse iga hetk vallandada. Tema läheduses oli väga ebamugav olla,» ütles ta ning lisas, et vallandamise põhjuseks võiks olla kasvõi see, et Gökçe'ile ei meeldinud kellegi nägu.