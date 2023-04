PILDID ⟩ Sauel müüakse hinnatud Eesti arhitekti projekteeritud maja

Avar ja valgusküllane maja on sisustatud ning uus pere võib sinna kohe sisse kolida. Ruumi on siin kõigile lahedalt – kokku 213,5 ruutmeetrit.

Esimeselt korruselt leiab esiku, garderoobi, avara elutoa koos kamina ja köögiga, millest pääseb 48,5 ruutmeetri suurusele terrassile. Lisaks on esimesel korrusel eesruumiga saun, tehnoruum ja tualett.

Teisel korrusel asuvad kolm magamistuba. Peamagamistoast pääseb privaatsesse vannituppa ja garderoobi. Kõikidest magamistubadest on pääs rõdule. Lisaks on teisel korrusel suur trepihall, millele saab oma äranägemise järgi funktsiooni anda.

Kinnistu enda suurus on 1430 ruutmeetrit. Aiast leiab ka kuuri, kus tööriistu hoida, ning garaaži. Kogu kinnistu on piiratud aiaga, mille väravad avanevad automaatselt. Majaesine sissesõidutee on laotud tänavakividest.