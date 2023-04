NÄDALA AED ⟩ Muru äratamine

Esimese asjana korrastatakse mullapind. Kui murus on mutimullahunnikuid, siis ei tasu neid murult minema vedada, vaid need aetakse sinnasamasse murule laiali, vajadusel täidetakse lohud ja sissevajunud käigud. Esmapilgul tundub pilt silmale kole, kuid need laigud kasvavad üsna ruttu täis ja kuu aja pärast pole neid kohti nähagi.