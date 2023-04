GENIAALNE ⟩ Vaata nippi, kuidas ühe liigutusega ürdilehed varre küljest eemaldada

Ürdid viivad iga roa maitse uuele tasemele, näevad toidus head välja ning on täis vitamiine. Kuid enne nende imeliste maitsepommide kasutamist, tuleb lehed varre küljest eemaldada. Reeglina visatakse vars minema, kuid see on suur viga – jäta see alles ning kasuta koos teiste köögiviljajääkidega koduse puljongi keetmiseks.