SILMAD LAHTI ⟩ Varguste kõrghooaeg on ukse ees

Politsei iganädalastes sündmuste ülevaadetes torkab silma, et vargused pole kuhugi kadunud. Näiteks juhtum 15. aprillist Tartus, kus Päeva tänava majast varastati seljakott, milles olid autovõtmed, sülearvuti, dokumendid ja sularaha. Või vargus 24. märtsist, kui Paikuse alevis murti terrassiukse kaudu sisse eramusse, kust varastati 1950 eurot sularahas.

Suvel toimub kõige rohkem vargusi

PPA kogukonna politseitöö grupi teenuse omanik Gerli Grünberg märkis, et sissemurdmiste arv on aastatega küll vähenenud, sest inimesed panevad oma vara kaitsmisele aina enam rõhku, kuid vargad vaatavad nüüd hoolikamalt, kust on kõige lihtsam varastada ja kus on vahelejäämise oht väiksem. «Varastatakse hoonetest, kuhu on lihtne sisse saada või mis asuvad eraldatud paigas, kus naabreid silmapiiril ei paista,» ütles Grünberg.

«Meie praktika näitab, et tihti hakkavad inimesed valvesüsteemile mõtlema alles pärast seda, kui nende kodus on vargus toime pandud. Paraku on selleks ajaks korra asjadest ilma jäädud ja emotsionaalne trauma juba tekitatud,» ütles G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.

2020.–2022. aastal registreeriti vargusi kõige rohkem juulist septembrini. See on periood, mil inimesed puhkavad ja liiguvad palju ringi. Varguste arv on kolme aasta lõikes küll kasvanud, kuid vargused eluruumidest siiski mitte nii palju.