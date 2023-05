Sädelev kättemaks: naine seadis postipakke varastanud naabrile üles lõksu

Anonüümseks jäänud naine jagas Redditis lugu oma tüütust naabrist, kes ukse ette jäetud postipakke varastas. Oma postituses selgitas ta, et ukse taha jäetud pakid kadusid justkui võluväel ning ta kahtlustas, et selle taga on tema ülemise korruse naabrid. Ta oli üles seadnud ka kaamerad, mis andis talle veelgi tõendeid naabri kleptomaaniast.

Ta selgitab, et on usin veebipoodidest tellija ning ta ei ole alati kodus, kui pakk kohale jõuab, mistõttu jäetakse see ta ukse ette. Soovides vargale üks korralik õppetund anda, seadis ta üles lõksu, mille otsa naaber kohe langes.

«Ostsin mõned postipakid ja tegin neist lõksud. Esimene neist oli sädelust täis pomm. Ma seadsin paki üles nii, et selle avajale lendab sädelus näkku. Jätsin selle oma esiukse juurde. Umbes kakskümmend minutit hiljem nägin naabrit maja välisukse poole kõndimas. Ta vaatas ringi, võttis karbi üles ja kõndis minema. Minu ainus kahetsus on see, et ma ei näinud tema reaktsiooni kui ta paki avas ja sädelus ta näkku lendas,» kirjeldab ta.