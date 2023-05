Kas väike vannituba saab olla mugav ja hubane? Eksperdid kummutavad müüte ja annavad nõu

Üks lahendus mis iganes interjööri mahendamiseks on puit ja puidumustrid – see trend on põhjusega muutunud sisekujundusklassikaks. Jakobson märgib, et paljud koduomanikud kahtlevad endiselt puidu praktilisuses vannitoas. «Kiputakse arvama, et see võib niiskusega deformeeruda ja kiiresti kauni välimuse kaotada. Tänapäeval on aga küllalt võimalusi see materjal vastupidavaks töödelda,» ütleb Jakobson.