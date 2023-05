Kivise ja tuulise Šotimaa saare müügipakkumise vastu on suur rahvusvaheline huvi

Barlocco-nimelise saare pani müüki Šoti kinnisvarafirma Galbraith. Saar asub Lõuna-Šotimaal Dumfriesi ja Galloway maakonnas ning on umbes kümne kilomeetri kaugusel lähimast linnast Gatehouse of Fleetist, mis on omakorda Glasgow'st kahetunnise autosõidu kaugusel. Saarele pääseb paadiga või mõõna ajal maastikusõidukiga.

Müügikuulutusega saab tutvuda SIIN.

Saar asub erilise teadusliku tähtsusega alal (Site of Special Scientific Interest), mis on Šotimaa valitsuse hinnangul märkimisväärne maa-ala oma taimestiku, loomastiku, geoloogia või looduslike pinnavormide poolest.

See piirab oluliselt võimalust saada luba mis tahes püsiva ehitise või elamu ehitamiseks, teatas müügikuulutuse üles seadnud maakler David Corrie. Vaatamata piirangutele on Barlocco juba praegu osutunud väga populaarseks pakkumiseks. Huvi on üles näidanud üle poolesaja inimesi nii Ühendkuningriigist kui kaugemalt. Ostuõiguse saab see, kes teeb lõpuks kõige parema pakkumise.

Barlocco saar. Foto: Galbraith Group

Mis teeb Barlocco nii atraktiivseks?