JÄÄTISEHOOAEG ON AVATUD ⟩ Balbiino uued maitsed teevad suvest tõelise suve

Balbiinol on sel suvel rõõm olla XIII Noorte laulu- ja tantsupeo ametlik suurtoetaja. Noorte rõõmuks jagatakse peolistele energia taastamiseks proovide ja kontsertide ajal 160 000 portsu jäätist. Laulu- ja tantsujäätis on valmistatud Eesti koorest ja maitse aitasid välja valida lauljad ja tantsijad ise. Muidugi on jäätis saadaval ka kaupluste jäätiselettidel.

Jäätisemeistrid üllatavad sel hooajal mitme isuäratava maitsega ka Onu Eskimo kaubamärgi all. Onu Eskimo toodete näol on tegemist rammusate, siidise maitsega koorejäätistega. Uute maitsete väljatöötamisel on arvestatud enimarmastatud trende maailmas: virsik-passion ja soolakaramell. Loomulikult on tootmisel kasutatud ainult Eesti koort. Onu Eskimo pakendite tootmisel kasutatakse 50 protsenti ümbertöödeldud plasti.

Šokolaadisõpradele on mitu põnevat uudist: Raksi vahvlitoru ja Mesikäpa käpajäätis. Viimane on uue ainulaadse kuju saanud ja meenutab karukäpa jälge. Tooraineks on Eesti koor, mis omakorda tähendab väiksemat «käpa» jälge keskkonnale. Siidist maitseelamust pakub uus Vanilla Ninja karamelli koorejäätis ja suvist jahutust Drako vaarika-mango sorbett.