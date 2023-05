Söö nagu olümpiavõitja! Eesti sporditähed pakuvad koolisööklates oma lemmiktoite

«Andsime meie tublidele sportlastele ja terviseentusiastidele ülesande oma lemmikretseptidest kokku panna lihtne ja tervislik lõunamenüü, mida pakkuda kümnetele tuhandetele õpilastele üle Eesti,» selgitas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. «Supi, prae ja magustoidu retseptid, mille nad meile saatsid, kooskõlastasime tootearendajatega, et õpilasteni jõuaks just selline kõhutäis, mis lisaks heale maitsele vastaks energia- ja toitainete sisalduse poolest riiklikele nõuetele.»

Endriksoni sõnul oli sportlastele antud ülesanne paras väljakutse, sest toidu hind peab mahtuma kehtestatud päevaraha sisse ja samal ajal ka lastele meeldima. «Sportlaste toitumine on kahtlemata mõnevõrra teistsugune, kuid reaalsuses söövad ka nemad lihtsaid, toitvaid ja täisväärtuslikke toite, mida ka meie igapäevaselt pakume. Meie eesmärk on sportlaseid ja nende lemmikrooge tutvustades näidata õpilastele, kui oluline roll on toitumisel ning kui lihtne on maitsvaid ja tervislikke valikuid teha,» lisas ta.