IGAÜHELE OMA ⟩ Eesti disainer avaldab 4 meie kodudes levinud köögilahendust

Köögi põhiplaan peaks Hiie sõnul olema praktiline, funktsionaalne ja visuaalselt meeldiv, samas peegeldama koduomaniku stiili ja eelistusi. Erinevad köögi paigutused sobivad eri kodudele ja elustiilidele.

U-kujuline köök

U-kujuline köögi paigutus on suuremate köökide puhul väga populaarne valik. Sellega saab luua köögimööbli ja tööpinna kolmele seinale, moodustades U-tähe kuju. Selline köögimööbli paigutus pakub palju hoiuruumi ja tööpinda, mis on ideaalne inimestele, kes armastavad palju kokata ning sageli külalisi võõrustada. U-kujuline köögi paigutus võimaldab ka lihtsat liikumist köögis ja piisavalt tööruumi, mistõttu on see suurepärane valik peredele.

L-kujuline köök

L-kujuline köögi paigutus on samuti üks populaarsemaid valikuid. Selline mööbli paigutus tähendab kahes seinas kappe ja tööpinda ning moodustab L-tähe kuju. See põhiplaan sobib suurepäraselt väiksematele köökidele, kuna see kasutab ruumi maksimaalselt ära, pakkudes samal ajal avatud ja õhulist tunnet. L-kujuline köögi paigutus on ka hea valik inimestele, kes soovivad avarat kööki, kuna see võimaldab lihtsat liikumist köögi ja teiste eluruumide vahel.

Galerii-köök

Galerii-köögi paigutus sobib hästi kitsastele või väiksematele köökidele. See tähendab kahes vastamisi seinas köögikappe ja tööpinda, mis moodustavad nagu koridori või galeriilaadse ruumi. See paigutus on tõhus ja pakub palju tööpinda ja hoiuruumi, mistõttu on see täiuslik valik inimestele, kes soovivad funktsionaalset kööki. Siiski võib galerii-köök tundunda kitsana, seega on oluline valida heledad värvid ja hea valgustus, et ruum tunduks suurem.

Saarega köök

Saarega köök muutub üha populaarsemaks. See paigutus sisaldab keset kööki köögisaart, mis pakub täiendavat tööpinda ja hoiuruumi. Saarega paigutus sobib hästi suurematele köökidele ja on hea võimalus luua oma kööki keskpunkt. Saar võib pakkuda ka täiendavat istumisruumi või ruumi muudeks tegevusteks nagu õhtusöögi valmistamine või lastega kodutööde tegemine.

Sirge köök