Tuntud kaubamärgi ahi purunes Veikko köögis kildudeks

Soome mees Veikko Hyttinen nautis parasjagu elutoas pitsat, kui kuulis köögist kõrvulukustavat heli. Veikko ei osanud veidrat heli millegagi seostada ja arvas alul, et tuul on miskit ümber lükanud.

Kööki rutanud Veikko leidis eest purunenud esiklaasiga ahju. Veidral kombel oli ahju sisemine klaas täiesti terve. Veikko märgib, et klaasi purunedes lendasid mõned killud koguni kuue meetri kaugusele teise tuppa. «Hea, et ma sel hetkel ahju lähedal ei viibinud, tavaliselt jälgin üksipulgi pitsa valmimist,» ütleb Veikko ja lisab, et ahi pidi plahvatushetkel enam-vähem jahtunud olema.