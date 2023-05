KINNISVARAANALÜÜTIK ⟩ Koduotsijad ostavad tükihinda

Euriborist oleme juba palju kirjutanud ning ega siin midagi uut lisada pole. Euroopa Keskpank pole endiselt rahul baasinflatsiooni kõrgusega ning mõned intressitõusud on kindlasti veel ees. See mõjutab endiselt inimeste krediidivõimekust ning seda ka olukorras, kus laenutaotluste arv ise on kasvanud.

Üha enam paistab silma, et inimesed ostavad korteri tükihinda ning teevad oma algsetes ostuotsustes korrektuure suuremalt pinnalt väiksema kasuks. Seetõttu ei näe me ka tehingute suurt ruutmeetri mediaanhinna kõikumist, kuna väiksem üldpind on alati suuremast kõrgema pinnaühiku hinnaga. Küll aga avaldub see tehingute kogumahus.

Pakkumishindades näeme enam varasemast soodsamat hinnataset ning ka hüüdlauseid «uus hind», kuid teisalt on endiselt ka katsetamist kõrge hinnaga. Tuleb meeles pidada, et ostja jaoks peab hind põhjendatud ning emotsioonile suurt ruumi ei ole. Kui korter asub magistraali ääres, peab selle hind olema madalam samaväärsest elamispinnast sisekvartalis ning elatav, kuid tegelikult siiski värskendust vajav korter ei maksa sama palju kui samasugune renoveeritud isend.

Kokkuvõttes võib praegust müügiturgu kirjeldada sõnadega: müüvad need, kel on vajadus müüa ja ostavad need, kel on selleks jätkusuutlik laenuvõimekus või täielik omafinantseering.

Turg oli aprillis aeglasem

Tallinnas vahetas aprillikuus omanikku 687 korterit (märtsis 827), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 2771 eurot. Võrreldes märtsiga kerkis hinnatase napp 0,2% ning aastaga 4,8%.

Tartus müüdi eelmisel kuul aga 134 korterit (märtsis 196), mille ruutmeetri mediaanhinnaks sai 2332 eurot. Kui kuuga langes hinnatase 5,7%, siis aastaga kasvas see 3,8%.

Pärnu korteriturul nägime aga väikest aktiivsuse kasvu. Nii müüdi aprillis 81 korterit (märtsis 76), mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 1965 eurot. Võrreldes märtsiga tõusis hinnatase 4% ning aastaga 16,2%.