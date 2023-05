Nagu tavalised inimesed! William ja Kate tellisid kaubikust 12 pitsat

«Printsess küsis, kas me tegime ise taigna ning jätkas, et neile meeldib koos lastega süüa teha. Valmistada pitsasid tulevasele kuningale ja kuningannale oli väga sürrealistlik,» ütles pitsakaubiku omanik Peter Morriss PMQ-le ning lisas, et kuninglik paar oli väga sõbralik ja viisaks.