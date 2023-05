KODUOSTJALE KINGITUS ⟩ Eesti kinnisvaraarendajad lõid käed populaarse kastiratta tootjaga

Hagen Bikes kastirattad sobivad kogu perega liikumiseks ja igapäevasteks toimetusteks, olgu selleks poes- või turulkäik, lasteaeda sõit või muud igapäevased toimetused. Ratta spetsiaalsesse kasti mahub kaks väikest last, aga saab edukalt kasutada ka asjade transpordiks või poekottide koju toomiseks. Scandium ja Everaus kingivad ühiselt igale uuele Luige Kodude koduostjatele pere suurusele sobiva elektrilise kastiratta. Eritellimusel valmistab Hagen kuni nelja last mahutavaid rattaid.

«Rohetiigri asutajaliikmena on roheline mõtteviis meie identiteedi osa. On levinud mõttemudel, et linna ääres elavates peredes on igapäevasteks toimetusteks vaja autot või mitut. Luiget, mis asub Tallinnast vaid seitsme km kaugusel, ühendab Tallinnaga täispikkuses heas korras rattatee. Tee peale jääb lasteaed ja toidupood. Selliseid distantse elektrilise kastirattaga sõita on mugav, boonuseks enne tööpäeva alustamist natuke liikumist, värske õhk ja lastega koos veedetud aeg. Oleme tänulikud, et oleme leidnud eestimaise koostööpartneri, kelle unikaalne ratas seda kõike võimaldab,» ütleb Scandium Kinnisvara juht Maido Lüiste.