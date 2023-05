OLE VALVAS ⟩ See lihtne liigutus lubab vargal sekundiga korterisse pääseda

Ära usalda lukustatud trepikoda!

Kortermajade elanikud on tihti liiga enesekindlad, arvates, et kui trepikoja uks on lukus, siis pätt sisse ei saa. «Trepikoja uks on vaid näiline turvalisus. Varastel on teatud nõksud, kuidas neist mööda pääseda,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala. «Näiteks on fonolukkudel olemas tehasekood, mille kasutaja peaks ära muutma. Tihti seda aga ei tehta.»