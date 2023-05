Ekspert tutvustab tehnoloogiaid: tänapäeval on kodukokkadel kõik võimalused järele teha mistahes restoraniroogasid

«Tänapäeva kaasaegne tehnoloogia köögis on profikokkade ja tootjate aastakümnetepikkuse tootearenduse tulemus. Tänu sellele on kodukokkadel kõik võimalused järele teha mistahes restoraniroogasid,» selgitab Margus Soots. Tema sõnul on auruahjude valik juba üsna rikkalik, kuid näiteks Steamify tehnoloogiaga seadistatakse õiged aurukogused kasutaja eest, mis on väga mugav.

Reguleeri ahi sobivale temperatuurile – kraadi täpsusega

«See tähendab ühtlasi paremaid võimalusi küpsetada madalamal temperatuuril, näiteks sous vide meetodil, mis varem oli võimalik vaid restoranides ja profikokkade käe all,» jätkab Soots.

Ta selgitab, et nüüdisaegsed ahjud mitte ainult ei võimalda lisada automaatselt auru ja määrata ahju temperatuuri ühe kraadi täpsusega, vaid võimalik on valida ka küpsetusaega ja jälgida ahjus toimuvat kas juhtpaneelilt või telefoni äpist.

Üks lisaküsimus huvitab tehnikahuvilisi kokkasid veel: millisele kõrgusele panna toit ahjus küpsema, et tulemus oleks parim?

Sootsi sõnul on kõige kindlam reegel ahjus küpsetamisele, et kui ei tea, siis aseta pann keskmisele kõrgusele. «Ahjud on disainitud nii, et kõige keskmisel kõrgusel oleks kõige ühtlasem soojusjaotus, nii et enamik toite valmib seal väga hästi.»

Ta annab veel mõned soovitused: «Kui küpsetad rooga, mille alumine pool peaks olema eriti krõbe, aseta rest põhja lähedale. Kui soovid krõmpsuvat koorikut või grillida, siis aseta toit küpsema ahju ülaossa.»

Moodne ahi tunneb vanaemade nippe