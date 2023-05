TUBLI TÜDRUK ⟩ Printsess Charlotte'i lemmiknäks tuleb paljudele üllatusena

Noorel printsessil on asjatundjate sõnul küpse inimese maitse-eelistused. Nii naudib väike sinivereline vahepalana meelsasti oliive. Printsessi ema Kate Middleton avaldas Charlotte'i oliiviarmastuse esimest korda aastal 2019. Toona Lavenderi algkooli külastanud Kate kuulutas õpilastele, et väikese printsessi südame on võitnud rohelised oliivid, mis on tumedamatega võrreldes teadupoolest veidi teravama maitsega, vahendab New York Post.