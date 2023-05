PORTAAL ⟩ Korterite hinnas peituv tingimisruum hakkab peagi vähenema

Korterite müügipakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on suurenenud olulisel määral enamikus Tallinna piirkondades. Arvestama aga peab, et eelmise aasta kevadel olime aeglaselt väljumas elamispindade defitsiidist, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.

Korterite müügipakkumiste arvu paigal tammumine tähendab, et konkurents kinnisvaramüüjate vahel enam ei tihene. Nii võib arvata, et eelmise aasta keskpaiga tipust pisut allapoole tulnud korterite pakkumishinnad on pigem liikumas vaikselt ülespoole. Hindade ülespoole trügimist kinnitavad viimaste kuude andmed. Samuti võib prognoosida, et korterite müügikuulutuste hinnas peidus olev läbirääkimiste ruum hakkab suvest alates vähenema.