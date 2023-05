LISATUD RETSEPT ⟩ Alma tõi turule uued puuviljasuhkruga jogurtid

«Näeme, et viimasel ajal otsivad tarbijad uusi alternatiive ning soovivad teha terviseteadlikumaid valikuid, eelistades muuhulgas tavalisele nn valgele suhkrule puuviljadest suhkruid,» selgitas Valio Eesti ASi tooterühma- ja brändijuht Janeli Ojaste. Tema sõnul on jogurt siiski üsna traditsiooniline toode, mille puhul magusam maitse on just see, mida tarbija tootes otsib, et rikastada oma toidulaua meeldiva ja kerge maiuspalaga.