ENNE JA NÜÜD ⟩ Uude koju kolinud Jekaterina andis sellele lihtsate vahenditega stiilse näo

Skandinaavia stiili austajana lähtus Jekaterina kodule uue näo andmisel kolmest põhimõttest: lihtne, funktsionaalne ja mugav. Ta räägib, et uue kodu elutoa, mis ühendab endas ka magamistuba, sisustus sai alguse kirjutuslauast, mille ta eelmise aasta sügisel ise valmis meisterdas. «Laua järgi saigi uus mööbel valitud. Laua sahtlid sain Facebookist šokolaadi eest ja kohe teadsin, et tahan need Fusion mineraalvärviga mustaks värvida. Käepidemed ostsin Depost ja lauaplaat on lõigatud ühest vanast plaadist,» rääkis ta.