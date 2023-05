SEADUSMUUDATUS ⟩ Väikesed ühistud majandusaasta aruannet esitama ei pea

Muudatuse eesmärk on Mardi sõnul võrdsustada ning lihtsustada kõigi väiksemate korteriühistute raamatupidamise nõuded, kuna ei ole põhjendatud eristada korteriühistuid, mida juhivad korteriomanikud ühiselt, ja neid, kes on valinud omale juhatuse. «Kuni kümne korteriomandiga korteriühistu võib pidada kassapõhist raamatupidamist, kui korteriühistu põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti ning kui kuni kümne korteriomandiga korteriühistu peab tekkepõhist raamatupidamist, kohaldatakse raamatupidamise seaduse § 43 lõikes 3 sätestatut,» vahendas EKÜL õigusosakonna juhataja.

Mardi sõnul on aga oluline meeles pidada, et juhul kui on valitud valitseja, peab ühistu pidama tekkepõhist raamatupidamist ja esitama korteriühistute registrile ka majandusaasta aruande. Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg korteriühistutele, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril 2022, on 30. juuni 2023.