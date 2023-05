Andmetest selgus, mis on USAs ja Kanadas kõige populaarsem toiduaine

Instacarti andmete kohaselt on USAs kui Kanadas esimesel kohal sama toode. Edumaa teiste toiduainete ja -toodete ees on mäekõrgune. Millega siis tegu? Eks ikka banaanidega! Esikohta on see kollane puuvili hoidnud muljetavaldavad 11 aastat.

Instacart ise tarnis eelmisel aastal üle miljardi banaani. Ettevõtte andmeil on kogus nii suur, et rittaseatuna saaks New Yorgi ja Los Angelesi vahel 47 ringi teha.

«Banaanid on paljude inimeste ja perede jaoks väga oluline toidukaup 2022. aastal sisaldas iga neljas ostukorv banaane ja see arv on aastast-aastasse suhteliselt stabiilne püsinud,» ütles Intercarti trendiekspert Laurentia Romaniuk.

Vaatamata puuvilja populaarsusele, eelistavad inimesed erineva küpsusastmega banaane. Ligi 40 protsenti ostjatest eelistab näiteks rohelisi banaane.