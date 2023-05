Espoo lapsevanemad marus: kas sellest hommikusöögist peaks lapsele piisama?

Hanna räägib Iltalehtile, et last lasteaeda viies märkas ta, et hommikusöögiks pakuti vaid Valio Onni valmisputru, mis on mõeldud lastele alates viiendast elukuust. Peale pudru nägi Hanna ainult kreekereid ja määret. Lapsevanemal tekkis küsimus, kuidas lapsed kesise hommikusöögiga lõunani vastu peavad. Hanna palvel esineb ta loos vaid eesnimega.

«See on beebidele mõeldud puder, mis ei ole vanema lapse jaoks kõhtutäitev hommikusöök. Ma nägin, et lapsed ei olnud eriti nõus seda sööma, veel enam kui see külm on. Rääkisin ühe töötajaga ja temagi oli olukorrast hämmastunud,» ütleb Hanna.

Espoos vastutab lasteaedade toitlustamise eest Espoo Catering. Espoo Cateringi tegevusdirektor Hellen Junninen ütleb, et lastele pakuti tõesti erandkorras hommikusöögiks Onni putru.

«Mul on kahju, et ühes meie lasteaedades pakuti ainult putru. Me tõesti pakume vahel Onni valmisputru, aga koos sellega kreekereid, määret, piima ja pirne. Oleme hoolitsenud selle eest, et hommikusöök kataks vajaliku energiatabimise,» ütleb Junninen.

Junnineni sõnul kasutati teisipäeva hommikul lattu jäänud Onni putrusid laste hommikusöögiks, kuna nende realiseerimiskuupäev hakkas lähedale jõudma ning ei tahetud toitu raisata. Espoo Catering soetas kõnealused pudrud aasta alguses hädaolukordade tarbeks. Junninen selgitab, et olukordadeks, kus katkeb elektri või veeühendus saavad nad sedasi lastele midagigi süüa anda.

Iltalehtiga rääkinud Hanna rõhutab, et lasteaia töötajaid ta milleski ei süüdista, kuid Espoo Cateringi valik oli tema jaoks üllatav. «Muidugi saan aru, et see võib olla üksikjuhtum, aga isegi siis ei tohiks seda juhtuda. Minu meelest pole viiekuuste puder suurematele lastele suuremasi hädatoit,» arvab Hanna.

Junnineni sõnul on hommikusöögi kohta tagasisidet saadud. Sotsiaalmeedias on eriti arutatud selle üle, kas pudruportsjonist suurematele lastele piisab. Kuid Junninen selgitab, et mänguealise lapse pudruportsjoni suuruse peaks olema 200 grammi, kuid Valio Onni valmispudru pakendis on 215 grammi toodet.

«Tean, et Onni putru kasutatakse lastega peredes näiteks hädaabivahendi ja vahepalana. Tegemist on Soome kodumaise ettevõtte Valio tootega. Portsjoni suurus on veidi suurem ja energiat saab veidi rohkem,» kommenteerib Junninen.