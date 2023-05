TEE MÄRKMEID ⟩ Ekspert selgitab, kui tihti peaksime erinevaid rätikuid pesema

Nendele ja teistele küsimustele vastab looduslike kangaste spetsialist ja villaste toodete arendaja Flokati esindaja Maarja Tikovt.

Sobitage vannirätikute värve

Vannirätikute valimisel soovitab spetsialist pöörata tähelepanu nende suurusele ja oma igapäevastele harjumustele. «Levinumad saunarätikute suurused on 50 x 100 ja 70 x 140 cm. Kui teile meeldib pärast vannis või duši all käimist end rätikusse mässida, siis valige suurem. Väiksemad rätikud sobivad näo, käte või juuste kuivatamiseks. Käterätikute värvide valikul soovitaksin pöörata tähelepanu heledatele toonidele ja neutraalsetele mustritele - nii on neid lihtsam vannitoa sisustusega sobitada. Kui vannirätikute värvid on kooskõlas muu sisustusega, on üldmulje terviklik,» õpetas spetsialist ja lisas, et viimastel aastatel on populaarseks saanud sinakates ja roosades toonides vannilinad.

Naine soovitab imikutele valida puuvillased rätikud. Need on pehmed ja liibuvad meeldivalt tundlikule nahale. Eriti mugav, sest rätikutel on spetsiaalne kapuuts – nii on pärast vannitamist lihtsam last mähkida.

Saunas lamamiseks sobivad tavalised vannirätikud, kuid ümber võtmiseks tuleks kasutada ainult spetsiaalseid saunarätikuid. Maarja Tikovti sõnul valmistatakse need spetsiaalsete kinnituste või nööpidega.

Randa võtke kaasa õhukesed ja kerged rätikud