DISKREETSELT LUKSUSLIK ⟩ Pädaste Mõis pälvis kõrge tunnustuse

«Ultima Thule tunnustus tähendab meile palju, sest see väärtustab meie pühendumust pakkuda oma külalistele kõrgeima kvaliteediga teenuseid ja elamusi viimase 26 aasta jooksul. Oleme uhked, et saame olla osa kasvavast kvaliteetbrändide kogukonnast Eestis ja usume, et see tunnustus tõstab esile Eesti parimat. Jätkame töö ja tegutsemisega, et ületada oma külaliste ootusi ja tutvustada Põhjala ilu maailmas,» kommenteeris tunnustust Martin Breuer, Pädaste Mõisa peremees.