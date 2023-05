NÄDALA RESTORAN ⟩ Kastrul on uus Pärnu

Sinna me sööma lähemegi. Õhus on juba korralikult kevadet. Ja tuult ja tolmu, tuleb tunnistada, kui kunagiste töökodade, ladude ja ei-tea-mille-veel vahel seigeldes tabavad meid näkku valusad liivapilved. Linn oleks nagu ammu lõppenud. Seega, uhh, oleme õnnelikud, kui tööstuslikust ümbrusest lõpuks kõrgete lagedega Kastrulisse jõuame. Sellist vaprust, et istuda õue kaetud kohvikulaudadesse ja mässida end pehme pleedi sisse, me endas veel ei leia. Kuid tuuletrotsijaid on, päike ju paistab.