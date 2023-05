Toidukulleri pihtimus: kui jootraha ei maksa, jäädki toitu ootama

Jay teeb toidukulleri tööd kümme tundi nädalas, osutades teenust DoorDashi ja Uber Eatsi platvormide kaudu. Mehel on oma nipp, kuidas tehtud töö eest võimalikult suurt tasu saada. Ta keeldub ligikaudu 75 protsendist tellimustest, võttes vastu ainult need, kust on kõige tõenäolisem jootraha saada.

22-aastane noormees ütles Insiderile, et pakub kulleriteenust ainult jõukates linnaosades. Ta selgitas, et mõlemad platvormid maksavad põhitasu ning kannavad üle ka mobiilirakenduses antud jootraha. Sarnaselt Eesti platvormidega tuleb jootraha maksta enne toidu kättesaamist.

Jay selgitab, et enne tellimuse vastuvõtmist näeb, kui palju selle eest talle makstakse. Tasu jääb tavaliselt 2 ja 4,5 dollari vahele. Kuller selgitab, et võtab vastu ainult ülemise otsa pakkumised ning keeldub madalatest. Põhjus on väga lihtne: kahe dollari kanti jääv tasu tähendab, et jootraha ei ole ette makstud.

Jay ütles, et ta ei raiska oma aega tellimustele, kus peab lootma sellele, et klient maksab jootraha toidu üleandmisel sularahas. «Ma ei tee seda tööd lõbu pärast. Ma teen seda raha teenimiseks. Need, kes jootraha ei maksa, jäävadki toitu ootama,» selgitas ta.

Insideri andmeil jäetakse mobiilirakendustes jootraha vahemikus 3–7 dollarit, mille kuller saab täielikult endale. «Ma arvan, et inimesed peaksid andma jootraha kvaliteetse teenuse eest, mida neile pakutakse,» lisas Jay.

Jootraha moodustab teisel pool ookeani toidukulleri kogutasust suure osa, kuid NYT teatas hiljuti, et kliendid ei ole enam nii usinad seda maksma. Siiski ütles Uber Eatsi pressiesindaja, et keskmine jootraha summa kasvab praegusest vähemalt 20 protsenti suuremaks. DoorDashi pressiesindaja ütles, et valdav enamus nende klientidest jätab kullerile jootraha.