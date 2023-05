TEEME ÄRA ⟩ Mõjuv põhjus, miks keldritest üleliigne kola välja visata

Koostöös Päästeametiga rõhutatakse, et keldrist tuleks ebavajalik kola välja visata ning seda võiks vajadusel kasutada ka varjumiskohana. Vähemtähtis pole ka tuleohutus ning kohe selgitame, miks see nii on.

Kiirendab tule ja suitsu levikut

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna tuleohutusjärelevalve ekspert Heikki Rajalo ütles, et sageli ladustatakse keldrites põlevmaterjale, aga seal on ka palju elektrijuhtmeid ja erinevaid seadmeid. «See kõik kiirendab tuleõnnetuse korral tule ja suitsu levikut nii keldris kui ka evakuatsioonitrepikojas,» sõnas ta. «Kuna keldris regulaarset inimtegevust ei toimu, on oht, et tulekahju jääb varajases staadiumis avastamata. Seetõttu on vajalik hoida hoonete keldrid puhtad ja hästi ligipääsetavad.»

Rajalo toonitas, et kelder peab olema trepikojast eraldatud tulekindla uksega. Kui see nii ei ole või hoitakse tuletõkkeust lahti, läheb tulekahju korral kogu trepikoda suitsu täis ning majast ei ole võimalik trepikoja kaudu evakueeruda.

G4S-i standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala toob aga välja, et nende praktikas tuleb ette siiski olukordi, kui keldrist alanud tulekahju puhul jõuab suits lõpuks mõnes korteris asuvasse suitsuandurisse. «Paraku inimesed ladustavad palju põlevmaterjali keldrites, aga tuleohutusnõuded on seal täitmata.»

Suureks probleemiks on elekter