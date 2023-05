PIILU SISSE ⟩ Tallinna vanalinna ajaloolise fassaadi taga valmis 16 korterit

Aadressil Suur-Karja 12 asuv 15. sajandil ehitatud hilisgooti stiilis maja on läbinud ulatusliku uuenduskuuri. Hoone vana osa on põhjalikult renoveeritud. Välja vahetati ka enamik kandvaid konstruktsioone, tänu millele on väärikast ajaloolisest hoonest saanud hea kvaliteediga tänapäevane elukeskkond. Lisaks laiendati hoonet eelmisel aastal juurdeehitusega.