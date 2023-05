Ära mürgita oma aeda! Võililli saab tõrjuda kemikaale kasutamata

Võilille mürgitamine oma aias on väga rumal ja lühinägelik tegu, sest võililleseemned liiguvad õhus ja peagi on need su aias nagunii tagasi. Võilille juurestik ulatub üsna sügavale ning koosneb jämedast peajuurest ja peenikestest kõrvaljuurtest. Juurestik ei ole pinnases aga kõvasti kinni – sikutades saab peajuure välja tõmmata.

Taimede välja tõmbamine ongi parim viis, kuidas võililli ohjata. «Olen leidnud, et kõige tõhusam, kuid ka kõige aeganõudvam meetod võilillede tõrjumiseks on nende käsitsi välja kaevamine. Seda tuleks teha kevadel, kohe, kui esimesed seemned ilmuvad. Selleks võib kasutada tavalist aialabidat – mingeid erivahendeid ei ole vaja,» õpetas Expressile aednik David Rae.

Väljaanne House&Garden soovitab aga sootuks teistsugust lähenemist. Nimelt tuleb võililledel õitsemise ajal õisikud ära korjata, et need ei saaks seemneid laiali ajada. See on üsna tülikas ja pikaajaline töö, aga samas jõukohane ka lastele, kellele selline õisikutenoppimine sageli isegi väga meeltmööda on.