MEELESPEA ⟩ Enne maakodu ostmist tuleb endale just need asjad selgeks teha

Maakodu puhul on suurus sageli teisejärguline küsimus. Teine kodu ei pea täitma päriskodu funktsioone ning sinnamineku võlu seisneb tihti lihtsalt kõigest eemalepääsemisest, välja arvatud juhul, kui sul on linnas tööpäevadeks vaid peatumiskoht ning nädalavahetusel elad maal. Suuremal majal võib olla ka suuremaid miinuseid, mis seostuvad selle ülalpidamise ja püsikuludega. Kui oled maal vaid lühikest aega, siis on reeglina odavam ja aega kokkuhoidvam väiksem variant.

Linnakärast eemal asuv kodu võimaldab lõõgastuda rahulikumas ümbruses ning lihtne elustiil võib anda ka ideid, kuidas oma igapäevaelus vabaneda üleliigsetest asjadest ja probleemidest. Väikeses eluruumis keskenduvad mõtted tõeliselt olulistele asjadele ning see aitab oma eelistuste üle järele mõelda, et elu oleks mugavam.

Üks asi, mis on ehk maakodu hoonest tähtsamgi, on selle asukoht. Oma raamatus «Arukalt kujundatud eluruumid», kirjutab Terence Conran, asukoha võivad määrata paljud proosalised tegurid, nagu kooli või töökoha lähedus, rahaline olukord, transpordiühendused jms. Pealiskaudsel pilgul võib tunduda, et vaba aja veetmise koht ei sõltu sellistest igavatest asjadest, vaod oleneb rohkem isiklikest eelistustest: näiteks soovist olla merele lähedal või hoopis Prantsusmaal. Ent sellest hoolimata on vaja arvestada asja praktilist poolt.