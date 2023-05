NÄDALA AED ⟩ Sinililled silmadele, kullerkupud kulmudele

Kuigi kirikukalendri järgi on igal aastal kindlaksmääratud kalmistupühad, mis üldiselt langevad suveperioodi, käiakse lähedaste kalmudel võimalusel sagedaminigi. Esimene suurem korrastamise laine on kevadel enne emadepäeva ning teine sügisel lehtede kolletumise aegu. Kalmul käiakse ka tähtpäevadel ning käik surnuaeda kuulub jõulude ja aastavahetuse traditsioonide hulka, et panna lahkunud pereliikmete või sõprade-tuttavate haudadele mälestuseks küünal.