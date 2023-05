DISAIN ⟩ Tekstiilid, mis õilistavad interjööre

Karge ja põhjamaise loominguga tuntud Elna Kaasik pälvis tunnustuse Tallinna Jaani kiriku galeriis detsembris-jaanuaris välja pandud isikunäituse «AjaMustrid» eest, mille kuraator oli Erkki Juhandi. Sel väljapanekul võttis kunstnik ja disainer kokku oma 30 aasta loomingu, esitledes selle perioodi märgilisi töid. Tema interjööri- ja autorikangaste traditsiooniline ja väärikas tehnika on sageli seotud tänapäevaste disainilahendustega, tema looming kompab disaini, tarbekunsti, käsitööoskuste ja näitusesaalidesse jõudva kontseptuaalse loomingu omavahelisi piire.

«Kuidas jõuda tarbekunstist kunstini – see on suure hulga tarbekunstnike ihalus. Kuna olen saanud oma töödega ka mitmel korral kevadnäitusele ehk ületanud künnise päriskunsti, on minu hinges juba julgust sellest probleemist rääkida. Panin paari aasta eest enne Hop-galerii väljapanekut «Triibukiri» oma mõtiskluse kirja,» meenutab Elna Kaasik.