PÕNEV KOOSTÖÖ ⟩ Soomlaste tööriistatootja ja Hispaania jalatsibränd lõid ühise kollektsiooni

1967. aastal sündinud ja nüüdseks ikoonistaatusesse tõusnud Fiskarsi klassikalised käärid ja 90ndatel sündinud kokkupandavad käärid on tuntud oma teravuse, vastupidavuse ja mitmekülgsuse poolest. Fiskarsi käärid on populaarsed üle maailma moeloojate, kunstnike, arhitektide, disainerite ja teiste loovisikute seas.

Sel aastal tähistab Fiskars koostöös põnevate moe- ja kunstinimedega vabadust, mida just kokkupandavad käärid loovisikutele pakuvad. Jaanuaris esitles Soome moedisainer Rolf Ekroth Pitti Uomo messil Fiskarsiga koostöös valminud kollektsiooni. Teiseks koostööks ühendas Fiskars loovjõud Mallorca jalatsibrändiga Camper.

«See koostöö sündis tegelikult tänu sõprusele Camperi ja Fiskarsi loomeinimeste vahel. See, mis algas «mis siis, kui» mõtisklusega, muutus kiiresti reaalseks koostööks kohe, kui avastasime, et jagame samu väärtusi ja tugevat seost oma päritolu ning pärandiga. Camper võtab jätkusuutlikkust sama tõsiselt kui Fiskars ning oskab selle tõsiduse muuta inspireerivaks ja lõbusaks. Volditavad käärid on tänapäeva rändavate loovisikute ja avastajate jaoks hädavajalikud, võimaldades neil haarata ideedest kinni ja asuda tööle seal, kus neile parasjagu sobib,» rääkis Fiskarsi kommunikatsioonijuht Petra Vallila.