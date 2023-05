Sisekujundaja paljastab: need asjad muudavad teie kodu odavaks

Rehman sai suure tähelepanu osaliseks tänu oma tabavale TikToki videole, milles ta eelnimetatust räägib. Video jäi silma ajakirjale Insider, mis tegi sisekujundajaga sel teemal pikemalt juttu.

Vale suurusega mööbel

Rehmani sõnul on kõige levinum viga toa sisustamisel vale suurusega mööbli valimine. Kui ruum on väike, valivad paljud seda täitma väikeste mõõtudega mööblit, mis on sisekujundaja sõnul jäme viga. «Ostke suur diivan, suur vaip ja suur diivanilaud – need muudavad ruumi suuremaks,» toob ta näite. Rehmani sõnul on luksusliku õhkkonna loomiseks targem panna tuppa paar suurt statement-mööblitükki, mitte palju väikseid.

Glamuurne köök lihtsa nipiga

Rehmani sõnul on oluline valida nõud, mis omavahel kokku sobivad. «Vastasel juhul ei tundu köök ühtne ega hinnaline. Isegi kui soetate tasside ja taldrikute komplekti, näeb see välja nagu oleksite sööginõudesse kõvasti investeerinud,» ütles sisekujundaja ning lisas, et oluline on luua ka köögipindadele ühtne ilme, et see ei näeks välja nagu segasumma suvila.

