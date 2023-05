VIKIMÕISA ELURAJOON ⟩ Harju järve kaldal algas järgmine ehitusjärk

Vahter lisas, et huvi Vikimõisa arenduste vastu on suur. Tänaseks on Kaamos Vikimõisa arenduses müünud kokku 170 korterit. Uusarenduse kolmandas etapis on saadaval veel mõned üksikud korterid ja soovi korral on korteri võtmed võimalik saada juba selle suve alguses. Alustatud neljandas etapis on esimese nädalaga broneeritud juba 13 korterit.