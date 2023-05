Skandaalne moelooja pidas jaburalt ranget dieeti, kuid kulistas hommikust õhtuni just seda jooki

Dieedi koostas Lagerfeldile Dr. Jean-Claude Houdret ning selle ilmumise ajal ei pälvinud see suurt vastukaja. Oleks raamat ilmunud täna, kaasneks sellega ilmselt suur pahameeletorm, seda enam, et Lagerfeldi süüdistati ülekaalulisuse häbistamises ning ebarealistlike ilustandardite kiitmises.

Trenni moeloojale teha ei meeldinud ning kui soovis end toiduga premeerida, tegi ta seda röstsaia viiluga. «Minu jaoks on luksuse tipp see, kui söön ühe viilu röstsaia. See on kõige maitsvam asi maailmas,» kirjutas ta oma raamatus.