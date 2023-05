KÕVA SÕNA ⟩ Tartus valmis esimene ringkasutatud ehitusmaterjalidest rattapaviljon

Ringrenoveerimise projekti raames on 2023. aasta kevadsemestril TalTechis avatud eraldi projektõppe kursus, mille raames projekteeriti ka Tartu rattamajad. «Korduskasutus ja materjalide ringlussevõtt ehituses on vältimatu suund: see on oluline nii ringmajanduse põhimõtete juurutamise kui ka jäätmetekke ja keskkonnamõju vähendamise kontekstis,» sõnas Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor, hoonete ja rajatiste magistriõppekava programmijuht ning ehitusinsener Simo Ilomets.