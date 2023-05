AU JA KIITUS ⟩ Eesti pitsarestoran valiti 50 maailma parima hulka

Tallinnas Pelgulinnas asuv Kaja Pizza Köök on jõudnud märkimisväärse saavutuseni: pisike restoran on juba viiendat aastat Euroopa 50 parima pitsarestorani hulgas. Tõelist Napoli pitsat valmistav toidukoht pälvis edetabelis 50. koha. Läti üks populaarsemaid pitsakohvikuid PEPPO's Pizzeria Contemporanea maandus aga 48. kohal, vahendab TV NET.

2023. aasta parim pitsarestoran asub Kataloonia pealinnas Barcelonas ning kannab nime Sartoria Panatieri. Auväärselt teiselt kohalt leiame Kopenhaagenis tegutseva Baesti pitsarestorani, edetabeli kolmanda koha on aga hõivanud Londonis asuv 50 Kalò restoran.

Kaja Pizza Köök sai alguse maailma pitsapealinnast Napolist, Di Matteo pizzeria’st. Kaja Pizza Köögi asutaja Andrei Lesment otsustas viis aastat tagasi Eestisse kolides, et avab pitsakoha, kus küpsetatakse õiget Napoli pitsat. Selleks veetis ta mitu kuud Itaalias, kus õppis Salvatore di Matteolt pitsaküpsetamise saladusi, sooritas vajaliku eksami ning avaski Pelgulinnas Õle tänaval pisikese pitsakoha, vahendab Postimees.

Alguses küpsetati pizzeria’s sada pitsat päevas ning müüdi need mõne tunniga läbi. Aga kliendid hakkasid pahandama, et pitsa on kogu aeg otsas, ning seetõttu otsustati mahtu suurendada. Igal hommikul algab Kaja Pizza Köögis töö kell 6.30. Rullitakse sadu tainaid ja valmistatakse ette muud toorained.