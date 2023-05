DISAINER JAGAB ⟩ 10 olulist sammu maakodu stiilis köögi loomiseks

Vanad ja vintage esemed

Maakodu stiilis köögi loomiseks on vanad ja vintage esemed ideaalsed, kuna need lisavad ruumile isikupära ja ajaloolist väärtust. Näiteks võib kasutada vanu mööbliesemeid nagu puidust lauad, kapid ja riiulid. Need võivad olla väsinud välimusega ja neil võib olla erinevaid kulumisjälgi, kuid just need detailid lisavad köögile võlu ja isikupära. Samuti võib riputada seintele vanu kööginõusid ning näiteks mõni vanaema pärandina kandik või küpsetusvorm annab sinu köögile veel viimase lihvi.