Inimestest väsinud? See talu antakse sulle täiesti tasuta

Lords Park Farmi nimeline talu on ideaalne koht neile, kes inimkontaktist suurt lugu ei pea. Walesi rannikul asuvast talust avanevad lummavad vaated ning uue elaniku tööks on olemasolevale 19. sajandist pärit talu ülalpidamine.

Maksma selle lõbu eest otseselt ei pea, kuid Walesi muinsuskaitseamet soovib, et uus elanik puhuks talule uuesti elu sisse ning tegeleks seal ettevõtlusega. Enim soovitakse, et rentnik tegeleks mahepõllumajandusega. Talu antakse tasuta üürile kümneks aastaks.

Kohaliku muinsuskaitseameti haru juht Meg Anthony kommenteeris projekti järgmiselt: «Looduse hävimine ja muutuv kliima on kaks suurt ohtu, millega me silmitsi seisame, ning renditalunikel on oluline roll maastike säilitamisel ja nende kriiside lahendamisel. Me tahame leida kedagi, kes seab looduse kõige keskmesse, kui ta juhib mitmekesist ja paindlikku põllumajandusettevõtet.»