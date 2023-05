Harjumaal läks müüki legendaarne 16. sajandist pärit kõrtsihoone!

Kasepere kõrtsihoonet mainiti kirjalikult esimest korda 16. sajandil. Sajandite jooksul on siin peale kõrtsi olnud külarahva kultuurimaja, ühispank ning alates 1920ndatest tänaseni eri kauplused ja teenusepakkujad. Viimati tegutses müüdavates ruumides pubi, mille sisustuski on veel sees.

2010. aastal sai hoone ehtsa laastukatuse ning soojustuse. Hoone seinad on kohati ühe meetri paksused, ehitatud looduslikust kivist. Osa hoonest on meisterdatud ristpalgist. Uue omaniku rõõmuks ei ole kõrtsimaja muinsuskaitse all.