ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Kodu ostnud soomlased tõmmati lohku: meile müüdi maja, mida ei eksisteeri

Ettevõtjatest paar Tapio Knuuttila ja Pia Tapio-Knuuttila maksid kinnistu eest kuuekohalise summa. Paar aastat hiljem selgus, et kinnistu koosseisu kuuluval 1981. aastal ehitatud peahoonel pole kasutusluba. Valla hinnangul tuleks taotleda uus ehitusluba ning muuta hoone tänastele nõuetele vastavaks – praktikas tähendab see vana maja lammutamist ja uue ehitamist. Iltalehti kirjutas juba aasta algul, et maakler olulist puudust ei maininud.

Taipo Knuuttila on veendunud, et maakler oli kasutusloa puudumisest teadlik ning otsustas seda mitte mainida. «Meile müüdi maja, mida ametlikult ei eksisteerinud ja seda tehti meelega,» ütles ta. Lisaks müüdi kinnistut mereäärse kinnistuna, kuid rannariba tuli hiljem juurde soetada.

Jaanuaris esitati politseisse avaldus. Juurdluse juht, Edela-Soome politseijaoskonna kriminaalkomissar Tommi Kosunen kinnitab Iltalehtile, et kõnealune juhtum on praegu eeluurimise all. Kosuneni sõnul on alust kahtlustada, et tegu on kelmusega.

Kinnisvafirma kehitab õlgu

Müügitehingut vahendas kinnisvaraettevõtte Espoon Kodit Oy, mis tegutses Kiinteistömaailma Oy frantsiislepingu alusel. Täna kannab frantsiisi alusel tegutsev ettevõte nime Adream Kantakaupunkin Kodit Oy.